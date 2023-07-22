Генерал ВСУ выругался в эфире ТВ, говоря воровстве Зе-команды

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В условиях ожесточенных боевых действий и неудачного контрнаступа чиновники правительства Украины умудряются тратить бюджетные средства, так нужные для ВСУ, на бесполезные с военной точки зрения проекты вроде «музея голодомора».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вместо того, чтобы использовать ограниченные ресурсы Украины, наше руководство их тратит от районного уровня до офиса президента на разную херню. Начиная от закупок яиц и яблок по страшным ценам, дизельного топлива по 80 гривен за литр, заканчивая перекладкой брусчатки улицы Богдана Хмельницкого в Киеве – она абсолютно не ускорит нашу победу, но эти деньги можно было бы использовать на закупку дронов для подразделений территориальной обороны киевских бригад. И это бы обеспечило жизни многим киевлянам, которые смогли бы вернуться домой. Точно так же я не вижу необходимости тратить деньги на продолжение восстановления «музея голодомора» – эти 500 миллионов можно было бы всё же потратить на вооружённые силы. И тогда не надо было бы строить музей потерь российско-украинской войны, он был бы значительно меньше, не надо было бы тратить деньги на переделку щита «Родины-матери», это тоже сейчас не самое актуальное. Если уж так нравится, закрасьте и намажьте просто краской, будут меньшие затраты. На войне надо тратить деньги на то, что нужно», – возмущался генерал.

«На войне нужно закупать не то, что нужно, а то, без чего нельзя обойтись. Как раз без строительства «музея голодомора» мы можем обойтись на данном этапе. И без щита «Родины-матери» мы тоже можем обойтись, а деньги эти лучше потратить на огромное количество беспилотников – которые мы не должны закупать, а должны строить», – добавил Кривонос.