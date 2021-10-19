Генерал ВСУ: «Высокие российские зарплаты – антиукраинская спецоперация»

19.10.2021 10:34 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Киеву всегда было не до Крыма, чем пользовалась Москва, вероломно выплачивая своей армии высокие зарплаты, предоставляя жильё и обустраивая инфраструктуру, что и привело к тому, что в 2014 году завидующие русским солдаты и офицеры ВСУ перешли на сторону России.

Об этом в интервью перебравшемуся в Киев бывшему российскому либеральному тележурналисту Евгению Киселеву заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замком ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Провал и массовое предательство, и переход на сторону российских вооруженных сил ВСУ – это длительная хорошо спланированная, правильно подготовленная информационно-психологическая операция, которая шла не один год, и проводилась чётко, профессионально», – оправдывался Кривонос.

Далее он более подробно объяснил, в чем, по его слвоам, заключалась эта операция.

«Когда две семьи, которые жили рядом, а бывали такие моменты, что они жили рядом российский военнослужащий и украинский, и даже зарплата, денежное содержание в разы отличалось от русских и украинских, поэтому это тоже сформировало точку зрения. Там строили жильё для российских военнослужащих, а для украинских – нет. И на этом играли», – сказал генерал.

«То есть Крым всегда на тот момент был где-то там далёко для Киева, и ему уделялось не так много времени, поэтому ослабление поддержки со стороны Киева и отсутствие заботы в том смысле, как оно должно существовать, заботы о своих военнослужащих сыграло на этом большую роль. Плюс шикарная информационная операция, шикарное приведение примеров – приходите к нам, и всё у вас будет, и никуда вы из Крыма не поедете, и всё будет хорошо – это тоже сыграло роль», – объяснял Кривонос.

«Я абсолютно не оправдываю предателей, время придёт, и они ответят за свои действия обязательно. Но при этом нужно понимать, что всё, что произошло, было не спонтанно, а проводилось длительно, и на это тратились немалые деньги», – заключил Кривонос.