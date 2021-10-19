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19.10.2021 10:34 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина, Финансы
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Генерал ВСУ: «Высокие российские зарплаты – антиукраинская спецоперация»

Новости УкраиныКиеву всегда было не до Крыма, чем пользовалась Москва, вероломно выплачивая своей армии высокие...

Киеву всегда было не до Крыма, чем пользовалась Москва, вероломно выплачивая своей армии высокие зарплаты, предоставляя жильё и обустраивая инфраструктуру, что и привело к тому, что в 2014 году завидующие русским солдаты и офицеры ВСУ перешли на сторону России.

Об этом в интервью перебравшемуся в Киев бывшему российскому либеральному тележурналисту Евгению Киселеву заявил  бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замком ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Провал и массовое предательство, и переход на сторону российских вооруженных сил ВСУ – это длительная хорошо спланированная, правильно подготовленная информационно-психологическая операция, которая шла не один год, и проводилась чётко, профессионально», – оправдывался Кривонос.

Далее он более подробно объяснил, в чем, по его слвоам, заключалась эта операция.

«Когда две семьи, которые жили рядом, а бывали такие моменты, что они жили рядом российский военнослужащий и украинский, и даже зарплата, денежное содержание в разы отличалось от русских и украинских, поэтому это тоже сформировало точку зрения. Там строили жильё для российских военнослужащих, а для украинских – нет. И на этом играли», – сказал генерал.

«То есть Крым всегда на тот момент был где-то там далёко для Киева, и ему уделялось не так много времени, поэтому ослабление поддержки со стороны Киева и отсутствие заботы в том смысле, как оно должно существовать, заботы о своих военнослужащих сыграло на этом большую роль. Плюс шикарная информационная операция, шикарное приведение примеров – приходите к нам, и всё у вас будет, и никуда вы из Крыма не поедете, и всё будет хорошо – это тоже сыграло роль», – объяснял Кривонос.

«Я абсолютно не оправдываю предателей, время придёт, и они ответят за свои действия обязательно. Но при этом нужно понимать, что всё, что произошло, было не спонтанно, а проводилось длительно, и на это тратились немалые деньги», – заключил Кривонос.

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