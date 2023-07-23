Генерал ВСУ выступил с мрачными прогнозами на зиму

Вадим Москаленко.  
23.07.2023 16:08
  (Мск) , Киев
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Дзен, Спецоперация, Украина, Энергетика


Украину ждёт очень сложная зима, поскольку подбитая энергетическая инфраструктура не восстановлена, а русские в свою очередь только нарастили производство ударных беспилотников.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину ждёт очень сложная зима, поскольку подбитая энергетическая инфраструктура не восстановлена, а русские в...

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«Нужно поднимать уровень местного ПВО, чтобы защитить – и в первую очередь – наши аэродромы. Потому что, если мы ПВО не поднимем, вопрос на зиму будет стоять не только в наших аэродромах. На зиму они начнут наносить массированные удары по нашей энергетической инфраструктуре.

Я думаю, по сравнению с предыдущей, будущая зима будет намного сложнее. Потому что русские кое-что уничтожили, кое-что нарастили.

И два мощных завода, которые сейчас готовятся и уже начали выпускать огромное количество беспилотных летательных аппаратов – а это непосредственно Елабуга и Ижевск, будут достаточно серьёзным препятствием для нас», – предупредил Кривонос.

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