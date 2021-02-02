Генерал ВСУ закатил грандиозную истерику из-за доктрины «Русский Донбасс»

02.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Состоявшийся недавно в Донецке форум, где презентовали доктрину «Русский Донбасс», показал, что идея объединения ряда областей Украины в Новороссию не пропала и конфликт не исчерпан.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил бывший командующий десантно-штурмовыми войсками, депутат Верховной рады Михаил Забродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Забродский подчеркнул, что пока на Украине вынашивают какие-то планы по «возвращению» Донбасса, он вовсю интегрируется с Россией.

«Если это именно информационная операция, то тяжело не согласиться с тем, что она достигла своей цели. И не потому, что мы сейчас в студии говорим о ней, а потому что о ней должны говорить все. И в то же время, кроме заявлений, от которых мы уже немного отвыкли, кремлевских марионеток, которые возглавляют эти недореспублики, это четкий меседж для тех, кто строит свою, нашу внутреннюю и внешнюю политику на том, что Донбасс уже возвращен.

Все знают, как мы широко обсуждаем сейчас вопросы реинтеграции, не говоря уже о выборах на оккупированных территориях, мы уже говорим о создании свободной экономической зоны. А это заявление господина Пушилина и ряда деятелей на этом форуме, оно должно отрезвлять тех сторонников, которые считают, что конфликт разрешен и вопрос лишь в реинтеграции.

Это еще раз подтверждает, что намерения противника, несмотря на то, кем эти намерения озвучиваются, они остаются неизменными. И это не в очередной раз звучит Новороссия – это возвращение к идее Новороссии. Это не в очередной раз звучат прямые, если не угрозы, то заявления о намерениях, как минимум, вернуться к административным границам Донецкой и Луганской области.

Это очередное напоминание о том, что конфликт не исчерпан, и неизвестно когда будет исчерпан. И что планы и стратегический курс остаются неизменными», – заявил Забродский.

Генерал также раскритиковал МИД Украины за слабую реакцию в ответ на проведение форума в Донецке.

«Вопрос к вам, как к министру – не кажется ли вам, достаточно невнятной реакция Министерства иностранных дел на то, что произошло. То, что мы проинформировали партнеров, – это очень хорошо, но мы же, все-таки, не информационное агентство и не агентство новостей.

Может быть, нужно какое-то заявление, даже на тех площадках, которые существуют, в том числе в «Нормандском формате»? Может, какое-то четкое высказывание позиций. А, может быть, какой-то демарш?», – сказал Забродский.

На это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обиженно заявил, что его ведомство не является информагентством, а занимается тем, что формирует позицию иностранных партнеров.

«При всем уважении, давайте не скатываться к тому, что МИД – это агентство новостей. Тогда вы думаете, что Министерства иностранных дел других стран – это кто, читатели наших новостей? Вся информация о том, что происходило в Донецке, на этом форуме, она же доводится не просто, что «Смотрите, что там происходит», а именно как демонстрация тех вещей, о которых вы говорите.

Демонстрация последовательности политики Российской Федерации по раскручиваю тематики оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это не «Новороссия», потому что «Новороссия», вспомним, включала еще и южные области Украины. Тут они уже скромно говорят о двух.

Но я убежден, что это такой же провальный проект, как и проект «Новороссия», который списали в утиль. Мы говорим с партнерами о главном – что Россия не меняет свои стратегические цели. И это лишь дополнительные доказательства для тех, кто считает, что там нужно быть более сдержанными, более спокойными. Россия так не считает, она не считает, что нужно более сдержаннее и спокойнее.

И потому мы не просто передаем информацию, а формируем позицию у наших партнеров, в этом и есть задача Министерства иностранных дел – формировать такую позицию партнеров, которая отвечает интересам Украины», – заявил Кулеба.

Напомним, что доктрина «Русский Донбасс» определяет не только ЛДНР, но и всю историческую Новороссию неотъемлемой частью России будущего.

«Народ Донбасса является неотъемлемой частью русского народа, исторической России. Вместе с регионами, находящимися под контролем Украины, – Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской областями – Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика входят в состав исторической Новороссии, которая представляет собой полностью русскую национальную территорию, сложившуюся на новых землях Российской империи в XVIII-XIX вв., а их жители являются частью единой русской нации…

Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика – наследницы идеи Новороссии как неотъемлемой части России будущего с передовой промышленностью, наукой и техникой, сельским хозяйством и торговлей, созданной на землях Юга России», – говорится в тексте документа.