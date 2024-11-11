Генерал ВСУ: Зе-офис тестирует общественное мнение на вывод войск из Курщины

Вадим Москаленко.  
11.11.2024 16:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Совершенно неслучайно, что информация о якобы подготовке главкомом ВСУ Сырским вывода войск из Курской области исходит именно от депутата Верховной рады Марьяны Безуглой.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Совершенно неслучайно, что информация о якобы подготовке главкомом ВСУ Сырским вывода войск из Курской...

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«Как показывает опыт предыдущих лет, все месседжи, которые подаёт в эфир пани Марьяна, они прописаны спикерами в офисе президента. И как раз она отрабатывает роль лакмусовой бумаги, как в своё время пан Арестович. Вбрасывается месседж, отслеживается реакция общества, если реакция недовольная, изменяется угол её подачи, или подаются другие изменения. Так же и здесь. …

Всегда можно найти оправдания любым действиям этой власти, они часто меняют то, что говорили вчера, сегодня уже подают под совсем другим соусом. Поэтому как раз проверка за счёт этого информационного вброса пани Марьяны будет отслежена, а дальше будет формироваться другой информационный месседж, каким образом или улучшить ситуацию по поддержке, или ухудшить», – рассуждал Кривонос.

«Посмотрите, последние дни в информационном пространстве появились слова определённых командиров, которых не называют, но на которых ссылаются, что мы убили 20 тысяч русских в Курской области за 3 месяца. Мы их убили в несколько раз больше, не говоря сколько. Поэтому, здесь идёт прощупывание ситуации по нескольким направлениям», – добавил укро-генерал.

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