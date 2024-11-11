Генерал ВСУ: Зе-офис тестирует общественное мнение на вывод войск из Курщины

Совершенно неслучайно, что информация о якобы подготовке главкомом ВСУ Сырским вывода войск из Курской области исходит именно от депутата Верховной рады Марьяны Безуглой.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как показывает опыт предыдущих лет, все месседжи, которые подаёт в эфир пани Марьяна, они прописаны спикерами в офисе президента. И как раз она отрабатывает роль лакмусовой бумаги, как в своё время пан Арестович. Вбрасывается месседж, отслеживается реакция общества, если реакция недовольная, изменяется угол её подачи, или подаются другие изменения. Так же и здесь. …

Всегда можно найти оправдания любым действиям этой власти, они часто меняют то, что говорили вчера, сегодня уже подают под совсем другим соусом. Поэтому как раз проверка за счёт этого информационного вброса пани Марьяны будет отслежена, а дальше будет формироваться другой информационный месседж, каким образом или улучшить ситуацию по поддержке, или ухудшить», – рассуждал Кривонос.