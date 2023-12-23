Генерал ВСУ: Зеленский – это жадные дилетанты. Победы Украины не будет

Вадим Москаленко.  
23.12.2023 15:32
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Украина


У команды президента Украины Владимира Зеленского нет никакой стратегии и плана победы.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У команды президента Украины Владимира Зеленского нет никакой стратегии и плана победы. Об этом...

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«Общаясь не только с военными, но и с теми, кто в тылу помогает нашему фронту, я вижу то, что власть не настроена на победу.

Общаясь с некоторыми предпринимателями, они говорят, что настолько обложили предпринимателей, что бизнесу невозможно развиваться.

Вместо того, чтобы поддержать бизнес, создать такие условия, которые позволяли бы улучшить своё производство, этого у нас нет.

У нас огромное количество предпринимателей, которые имели ресурсы и могли бы вкладывать, но когда нет чёткого плана, того же мобилизационного плана – какой продукции, какого количества и на протяжении какого времени поставить, то никто же не будет искать ни инвестиции, какие вложить.

И никто не будет искать непосредственно, кто это будет делать», – заявил генерал.

По его словам, чиновников Зеленского пора гнать в шею.

«Пока те люди, которые руководят на определённых должностях нашей страны, не будут заменены, не будет никаких изменений в нашей стране.

Потому что когда дилетанты, и жадные дилетанты, начинаю хапать, пилить государственные деньги и пилить те деньги, которые предоставляют наши партнёры, о какой победе может идти речь?» – возмущался Кривонос.

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