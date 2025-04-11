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Если кто в мире и способен уничтожить Крымский мост, то это только украинцы.

Об этом в эфире признанного иноагентом «Радио свобода» заявил бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пропагандист канала спросил Ходжеса, может ли Крымский мост быть «окончательно разрушен до такой меры, чтобы им нельзя было больше пользоваться».

«Я бы сказал, что генерал Буданов так и сделает, когда будет готов. Я всегда считал, что Крым – решающая территория этой войны. если Россия потеряет Крым, если она окончательно его потеряет – это то, что имеет наибольшее значение. Это то, что имеет наибольшее значение для русских. Поэтому ключ Крыма – это сначала изоляция. Нужно вывести из строя мост и разорвать сухопутный доступ… Это огромный мост, огромный, вы его не уничтожите одной ракетой или одним дроном, понадобится значительное количество взрывчатки. Конечно, русские об этом знают, и они поставили вокруг него множество средств защиты», – ответил Ходжес.