Генерал: Запад считает, что наступил удобный момент для развала России

20.10.2022  11:38 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
Просмотров: 616
 
Дзен, Запад, Политика, Россия


Коллективной Запад пришел к выводу, что наступило подходящее время для расчленения Российской Федерации.

Об этом в эфире программы «Антонимы» заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки, бывший начальник Информационно-аналитического управления СВР Леонид Решетников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Коллективной Запад пришел к выводу, что наступило подходящее время для расчленения Российской Федерации. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По словам Решетникова, такое желание Запад вынашивает на протяжении столетий.

«Для определенных сил, которые сейчас выступают в роли Байдена, но это, конечно, не Байден, но Трасс или Джонсон, они считают, что это удобный момент сделать то, что они мечтают столетиями. Ослабить Россию, как сказал шеф Пентагона не так давно, в первое заседание в Рамштайне, ослабить Россию до уровня не просто региональной, а просто державы. Это публичное заявление, а на самом деле, поверьте, у них давно очень интересные планы», – сказала генерал.

«Планы – и Сибирская республика, и Приморская республика, и южная Россия. Это реальные планы – они же в долгую работают, они столетиями работают… Россия – это конкурент, причем не только с материалистической точки, а с цивилизационной тоже», – заявил Решетников.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть