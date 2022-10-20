Генерал: Запад считает, что наступил удобный момент для развала России

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Коллективной Запад пришел к выводу, что наступило подходящее время для расчленения Российской Федерации.

Об этом в эфире программы «Антонимы» заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки, бывший начальник Информационно-аналитического управления СВР Леонид Решетников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Решетникова, такое желание Запад вынашивает на протяжении столетий.

«Для определенных сил, которые сейчас выступают в роли Байдена, но это, конечно, не Байден, но Трасс или Джонсон, они считают, что это удобный момент сделать то, что они мечтают столетиями. Ослабить Россию, как сказал шеф Пентагона не так давно, в первое заседание в Рамштайне, ослабить Россию до уровня не просто региональной, а просто державы. Это публичное заявление, а на самом деле, поверьте, у них давно очень интересные планы», – сказала генерал.

«Планы – и Сибирская республика, и Приморская республика, и южная Россия. Это реальные планы – они же в долгую работают, они столетиями работают… Россия – это конкурент, причем не только с материалистической точки, а с цивилизационной тоже», – заявил Решетников.