«Генерал Жара» против зерновой сделки: поезд, везший зерно в украинский порт, сошёл с рельсов в Молдове

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Шесть вагонов поезда, везшего зерно в украинский порт Рени на Дунае, сошли с рельсов на территории Молдовы. В составе поезда был 61 вагон.

Инцидент произошёл вблизи села Жолтай на территории Гагаузской автономии, на перегоне Кульма – Чадыр-Лунга.

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«Предварительной причиной аварии является экстремально высокая температура, из-за которой рельсы потеряли свою прочность», – говорится в сообщении предприятия «Железная дорога Молдовы».