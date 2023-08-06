«Генерал Жара» против зерновой сделки: поезд, везший зерно в украинский порт, сошёл с рельсов в Молдове

Алексей Логофет.  
06.08.2023 03:43
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Зерно, Молдова, Происшествия, Транспорт, Украина


Шесть вагонов поезда, везшего зерно в украинский порт Рени на Дунае, сошли с рельсов на территории Молдовы. В составе поезда был 61 вагон.

Инцидент произошёл вблизи села Жолтай на территории Гагаузской автономии, на перегоне Кульма – Чадыр-Лунга.

Шесть вагонов поезда, везшего зерно в украинский порт Рени на Дунае, сошли с рельсов...

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«Предварительной причиной аварии является экстремально высокая температура, из-за которой рельсы потеряли свою прочность», – говорится в сообщении предприятия «Железная дорога Молдовы».

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