«Генерал Жара» против зерновой сделки: поезд, везший зерно в украинский порт, сошёл с рельсов в Молдове
06.08.2023 03:43
(Мск) , Кишинев
Шесть вагонов поезда, везшего зерно в украинский порт Рени на Дунае, сошли с рельсов на территории Молдовы. В составе поезда был 61 вагон.
Инцидент произошёл вблизи села Жолтай на территории Гагаузской автономии, на перегоне Кульма – Чадыр-Лунга.
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«Предварительной причиной аварии является экстремально высокая температура, из-за которой рельсы потеряли свою прочность», – говорится в сообщении предприятия «Железная дорога Молдовы».
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