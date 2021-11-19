Генералам и адмиралам в России продлили предельный возраст службы до 70 лет

19.11.202114:54 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия
Совет Федерации одобрил сегодня закон, согласно которому предельный возраст пребывания на военной службе для...

Совет Федерации одобрил сегодня закон, согласно которому предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота может быть увеличен по решению президента.

«Мне кажется, это правильное решение. Молодые здоровые мужики служить и служить еще Отечеству. Чего их раньше времени на пенсию отправлять?», – сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Ранее предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота составлял 65 лет. С военнослужащими, достигшими этого возраста, могут заключить новый контракт до 70 лет.

Как рассчитывают авторы нового закона, такие изменения положительно скажутся на обеспечении обороны страны и закреплении на военной службе высших офицеров, имеющих большой опыт прохождения военной службы, «обладающих развитыми профессионально важными качествами, способных в любых сложившихся условиях выполнить задачи по обеспечению обороны и безопасности государства».

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