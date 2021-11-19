Генералам и адмиралам в России продлили предельный возраст службы до 70 лет

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Совет Федерации одобрил сегодня закон, согласно которому предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота может быть увеличен по решению президента.

«Мне кажется, это правильное решение. Молодые здоровые мужики служить и служить еще Отечеству. Чего их раньше времени на пенсию отправлять?», – сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Ранее предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота составлял 65 лет. С военнослужащими, достигшими этого возраста, могут заключить новый контракт до 70 лет.

Как рассчитывают авторы нового закона, такие изменения положительно скажутся на обеспечении обороны страны и закреплении на военной службе высших офицеров, имеющих большой опыт прохождения военной службы, «обладающих развитыми профессионально важными качествами, способных в любых сложившихся условиях выполнить задачи по обеспечению обороны и безопасности государства».