Генеральное наступление ВС РФ набирает обороты – Хайруллин

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Генеральное наступление российский армии началось три месяца назад, однако только сейчас заметно ускорилось.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военный корреспондент Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В середине мая, сразу после окончания Артёмовской операции, началась большая наступательная операция на севере. Началась она постепенно, наши очень осторожно в одном, во втором месте начали вводить сначала одно операционное направление, второе, третье. Темпы набирались, за три месяца мы видим, что началось действительно серьёзное наступление», – сказал Хайруллин.

Военкор рассказал, что подразделения начали массированное наступление по всей линии боестолкновения.

«Если вы сейчас посмотрите общую карту, то видно, какая мощная и красивая продолжается наступательная операция. Она набирает обороты, и судя по тому, как она развивается, то она будет только ускоряться. Мы сейчас, как многие и прогнозировали, присутствуем при очень великих событиях нашего большого генерального наступления. И я хочу подчеркнуть, основные резервы по этому направлению ещё не введены», – подытожил он.