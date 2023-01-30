Генеральное наступление ВСУ может начаться в конце февраля

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Украинские беспилотники ранее продемонстрировали высокую боевую эффективность, нанося удары по стратегическим объектам в российском тылу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, полковник в отставке Шамиль Гареев.

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Он призвал с большой серьезностью отнестись к заявлению Минобороны Украины о формировании в войсках ударных рот БПЛА.

«Во-первых, украинские БПЛА уже продемонстрировали боевую эффективность, когда наносились удары по важным стратегическим целям на территории РФ. А во-вторых, Запад поставит ВСУ не менее 300 современных танков и более 600 бронемашин натовских стандартов, которые совместно с создаваемыми ударными ротами БПЛА и авиацией могут участвовать в попытке прорыва обороны российских войск», – сказал Гареев «Независимой газете».

Он полагает, что шумиха по поводу якобы существующих трудностей с поставками натовских танков для ВСУ организована специально.

«И танки Leopard 2, PT-91 (Т-72), а также Аbrams для Украины скорее всего ей будут поставлены из наличия Войска Польского в ближайшее время. Таким образом, генеральное наступление ВСУ может начаться уже в конце февраля, как это обещал недавно в интервью СМИ накануне саммита «Рамштайн-8» председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли», – прогнозирует полковник.