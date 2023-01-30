Генеральное наступление ВСУ может начаться в конце февраля

Олег Кравцов.  
30.01.2023 11:34
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1739
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские беспилотники ранее продемонстрировали высокую боевую эффективность, нанося удары по стратегическим объектам в российском тылу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, полковник в отставке Шамиль Гареев.

Украинские беспилотники ранее продемонстрировали высокую боевую эффективность, нанося удары по стратегическим объектам в российском...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Он призвал с большой серьезностью отнестись к заявлению Минобороны Украины о формировании в войсках ударных рот БПЛА.

«Во-первых, украинские БПЛА уже продемонстрировали боевую эффективность, когда наносились удары по важным стратегическим целям на территории РФ. А во-вторых, Запад поставит ВСУ не менее 300 современных танков и более 600 бронемашин натовских стандартов, которые совместно с создаваемыми ударными ротами БПЛА и авиацией могут участвовать в попытке прорыва обороны российских войск», – сказал Гареев «Независимой газете».

Он полагает, что шумиха по поводу якобы существующих трудностей с поставками натовских танков для ВСУ организована специально.

«И танки Leopard 2, PT-91 (Т-72), а также Аbrams для Украины скорее всего ей будут поставлены из наличия Войска Польского в ближайшее время. Таким образом, генеральное наступление ВСУ может начаться уже в конце февраля, как это обещал недавно в интервью СМИ накануне саммита «Рамштайн-8» председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли», – прогнозирует полковник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть