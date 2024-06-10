Генеральное сражение на Украине анонсируют на август-сентябрь

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К августу-сентябрю будут готовы все условия для завершения конфликта и состоится его генеральное сражение.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они идут потихоньку, выполняя план. Когда они будут готовы? Я так думаю, август-сентябрь. То есть реально, с военной точки зрения, основной, я бы назвал, основная операция, стратегическая операция, которая приведет к окончанию войны, заключительная какая-то операция, заключительное сражение, – это будет август-сентябрь. Это с военной точки зрения. Политологи, политтехнологи тоже считают, у них это выходит, как ни парадоксально», – заявил Стариков.