Генеральное сражение на Украине анонсируют на август-сентябрь
К августу-сентябрю будут готовы все условия для завершения конфликта и состоится его генеральное сражение.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они идут потихоньку, выполняя план. Когда они будут готовы? Я так думаю, август-сентябрь. То есть реально, с военной точки зрения, основной, я бы назвал, основная операция, стратегическая операция, которая приведет к окончанию войны, заключительная какая-то операция, заключительное сражение, – это будет август-сентябрь. Это с военной точки зрения. Политологи, политтехнологи тоже считают, у них это выходит, как ни парадоксально», – заявил Стариков.
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