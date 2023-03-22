«Генерального сражения не будет – от военных отвинтили календарь» – полковник Трухан

ВС РФ отказались от массовых генеральных сражений и приняли решение выматывать зависимого от западных поставок вооружений противника в тактических боях.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могу ошибиться, но рискну предположить, что наши хотят разобраться с этой кодлой без всяких генеральных сражений, без новых Сталинградов, которые там придумывают. Просто измотать их в тактических боях, возможно, ударить там, где они ослабеют. Там же сейчас резко обрадовались, что с Белоруссии ничего не будет, оттуда сняли войска. Наши, на мой взгляд, хотят избежать каких-то массовых генеральных сражений, а просто измотать их в такого плана боях.

Когда ты [ВСУ] зависишь от чужих поставок, когда воюешь не своим оружием, не своими боеприпасами, не своим ГСМ, не своими деньгами, единственное, что у тебя есть – люди, которые тоже не бесконечны. Моральный дух-то тоже падает. Мы просто пытаемся, возможно, такая есть оперативная придумка, чтобы измотать их, лишить их возможности крупномасштабного наступления. Возможно, мы не сможем это сделать, но на это дело у нас другие заготовки есть…», – отметил он.