Генерального сражения под Херсоном не будет – российский журналист

Новости Украины

Вместо широкомасштабного наступления на Херсонском направлении, где уже складывается паритет сил противников, скорее, стоит ждать точечного удара в районе Запорожья по принципу изюмско-балаклейской операции.

Об этом интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил редактор отдела политики, заместитель главного редактора российского журнала «Эксперт» Пётр Скоробогатый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу никаких признаков этой самой большой битвы. Безусловно, если говорить, как удалось набрать 50-60 тысяч (ВСУ – ред.) на Херсонском направлении, то за последние два месяца – ни одного генерального сражения российская армия не дала. Поэтому довольно большая группировка, которую удалось скопить за лето украинцам – понятно, что она немного стачивается, но не было ничего масштабного, чтобы говорить, что её удалось проредить довольно сильно. Другой вопрос, какое там соотношение между представителями теробороны Украины (которая вполне себе держала довольно большой участок фронта) и регулярной армией вместе с наёмниками. Понятно, что соотношение – не в пользу опытных частей, и их не так много для того, чтобы начать большое, масштабное общевойсковое наступление на Херсон», – выразил мнение эксперт.

По его словам, ВФУ отлично научились наносить быстрые точечные удары с прорывами слабых участков фронта, но ресурса для масштабного наступления у Украины нет.

«Действовать точечными уколами, пытаться нащупать тонкие места между опорными пунктами, вбрасывать туда эти быстрые тачанки, разбивать коммуникации, вынуждать отходить – вот это украинцы научились делать изумительно, те решения, которые оперативно принимаются, неважно, кем – украинским генштабом или при помощи союзников. Но сейчас, после того, как линия фронта сократилась, после того, как первые мобилизованные пошли на «передок», они уже там, постепенно группировка наращивается, на Херсоне стоят не самые слабые войска, я в такое генеральное сражение под Херсоном не верю. Скорее, я бы ожидал попытки такого укола в стиле изюмско-балаклейского где-нибудь в районе Запорожья. Там, где тоже такая большая, длинная линия фронта, не очень удобная местность для обороны, её сейчас тоже все перепахивают, но там ещё сохраняется возможность устроить сюрприз ВС РФ. Но, кажется, что время уже для этого украинцы не то что упустили, они использовали свои возможности, добились определённых результатов, не глобальных, но вполне красивых, теперь дальше могут наращивать силы. Посмотрим, чем ответит российская армия», – рассказал Скоробогатый.