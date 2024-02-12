Генералопад: Зеленский спешит поменять верхушку ВСУ до завершения срока полномочий

Избавившись от Залужного и заменив его Сырским в кресле главкома ВСУ Зеленский ожидаемо начал зачистку ближайшего окружения отставленного главкома. Первым на выход указали верному Санчо Пансе Залужного, начальнику Генштаба ВСУ Сергею Шаптале. А вот не надо было совместные селфи в обнимку с Залужным в Сеть выкладывать!

На место Шапталы Зе поставил генерал-майора Анатолия Баргилевича, бывшего начальника Сил территориальной обороны. В видеообращении Зеленский не скупился на похвалы новому назначенцу, назвав того «опытным человеком», который «понимает задачи этой войны и украинские цели».

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Тут уместно сказать пару слов о том, кто есть ху этот Баргилевич. Фактически он был первым командующим ТРО еще в 2020 года, тогда еще в составе Сухопутных войск. В начале войны возглавил оборону сектора №1 обороны Киева на Гостомельском направлении и почти полтора года руководил штабом оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Любопытная деталь: по словам Зе назначить Баргилевича главой генерального штаба предложил непосредственно Сырский. Так что можно считать нового начальника Генштаба назначенцем Сырского – до первой ошибки перед главкомом.

Шаптала же после указа об отставке проделал тот же кунштюк что и ранее Залужный – тиснул в соцсети парадное фото в форме с орденами, медальками и подписью «Имел честь! Держать строй!»

«Особая благодарность солдатам и сержантам, офицерам и генералам ВСУ на передовой, в штабах и в тылу. Ваша преданность Украине и готовность к ее защите делают вас настоящими Героями, и я глубоко горжусь вами», — написал Шаптала.

Кто там что или кого имел, это еще разобраться надо, но одно несомненно – увольнением Шапталы дело не закончится. В ближайшие дни Украину ожидает натуральный генералопад. Причем, не обо всех увольнениях и перемещениях нам будут сообщать.

Первые ласточки уже полетели. Так, Кабмин уволил не проработавшего в должности и года первого замминистра обороны Александра Павлюка. Как пояснил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, замминистра уволен «в связи с переходом на другую работу» – Павлюк стал новым командующим сухопутными войсками ВСУ вместо Сырского.

А еще Зеленский уволил двоих замов из обоймы Залужного и назначил на их места Вадима Сухаревского и Андрея Лебеденко. По словам Зе Лебеденко займется «инновациями, технологическим компонентом армии и боевых систем», а Сухаревский займется «беспилотными системами и развитием применения дронов» солдатами ВСУ. Тем более, что еще одним указом Зе выделил беспилотники в отдельный род войск.

Эта новация уже успела нарваться на содержательную критику. Правда, не с украинской, а с российской стороны. Вот что пишет, к примеру, активно занимающийся последние полтора года проблемой дронов политолог Алексей Чадаев:

«Я считаю, что это организационная ошибка, и будет плохо, если у нас её повторят. Беспилотники — это не «род войск», а сквозная технология. Да, должны быть и специализированные подразделения — такие, как бригада ударных БПЛА. НО. Своё беспилотие должно быть и у связистов, и у медиков, и у тыловиков, и у артиллеристов, и, уж само собой, у мотострелков — короче, у всех. И у моряков с лётчиками (то есть другие виды ВС). И, уж конечно, на уровне верхних штабов. В этом смысле я бы на организационном уровне предложил другое решение: создать в МО Главное управление по безэкипажным системам, цифровым технологиям и искусственному интеллекту. И поставил бы ему задачу планомерно насыщать всем этим и виды, и рода, в соответствии с их актуальными потребностями».

Среди других перестановок: с насиженного поста поперли непотопляемого Сергея Наева – вместо него командующим Объединенными силами назначен Юрий Содоль. Поменяли и главкома Десантно-штурмовых войск – Максима Миргородского сменил Игорь Скибюк. А командующим сил территориальной обороны стал Игорь Плахута.

Причем Наева и Миргородского отправили в отставку «в никуда», то есть без указания новых должностей. Критики объясняют это тем, что на Банковой оба считаются ставленниками Порошенко и потому их личные дела выделены в особую папочку – потенциально ненадежных.

Тем временем отставленный главком Валерий Залужный впервые выступил с публичным заявлением после своей отставки. В своем тг-канале он прокомментировал получение звания Героя Украины.

«Честь и Ответственность. Какие я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должностей. Это ваша награда, потому что именно вы — настоящие герои! С преданностью и благодарностью служу и буду служить украинскому народу!» — раздувается от пафоса списанный в тираж «железный генерал».

У нынешнего генералопада есть свой логичный тайминг – колоду военных топов надо успеть перетасовать до конца мая, когда формально истекает нынешняя каденция Зеленского. Дело в том, что вчерашние, сегодняшние и даже завтрашние указы имеют бесспорный характер. Когда же каденция завершится, а Зеленский останется, у многих амбициозных военных может возникнуть соблазн поиграть в игру «А царь то ненастоящий» и банально не подчиниться указу.

Возникнет коллизия. Формально ведь Зе продолжит оставаться главой государства, поскольку в Конституцию Украины (тут спасибо законникам Банковой – подсуетились и разъяснили посполитым) заложен принцип непрерывности власти. Что значит – полномочия президента истекают тогда, когда принимает присягу следующий.

Но с другой стороны, известно, что не место красит человека, а человек место. А поскольку человеческие качества Зеленского как руководителя мягко говоря оставляют желать лучшего, желающие бросить ему перчатку наверняка найдутся. Даже рискуя во время войны обрушить тыл за спиной у войск. В конце концов, кто не рискует, тот не пьет шампанское.

В нынешней ротации есть одна общая черта. На дверь указывают не всем подряд, а лишь тем, кого обоснованно или нет считают креатурами Залужного или ориентированными на парламентскую оппозицию. Заменяя их по принципу личной преданности Зеленскому и Сырскому.

Последнему, как уже успели заметить злые языки, приходится вдвойне тяжелее. Имея в анамнезе нетитульное происхождение и «неправильных» родственников в «государстве-агрессоре», ему придется выпрыгивать из кителя, доказывая подозрительным ура-патриотам и просто фарионообразным согражданам собственную щирость и отсутствие злого умысла продать страну москалям.

Это вдобавок к необходимости доказать всем сомневающимся, что новый главком ВСУ – профессионал не хуже распиаренного Залужного. Мы, конечно, не можем заглянуть человеку в душу, но можно предположить, что ему не сильно лестно закрепившееся за ним прозвище «Генерал 200». Никто не замахивается на взращенное бройлерным методом реноме «отца солдатам», но ведь даже простое доброе слово – оно ведь и кошке приятно. А пока что в заплечном вещмешке у Сырского только репутация «слуги царю» – то есть, на украинские деньги – Зеленскому.

Похоже правы те, кто говорит, что с этой рокировкой Зеленский перехитрил сам себя, взвалив персонально на свои плечи всю полноту ответственности за дела на фронте, где сейчас нет ровно никаких успехов и в ближайшем будущем тоже не предвидится.

Разделить ответственность теперь тоже не с кем – у Сырского устойчивая репутация лично преданного и глядящего в рот назначенца уровня «Чего изволите?» и пройдет еще немало времени, прежде чем новый главком по логике вещей начнет понемногу отстраиваться от того, кому он обязан должностью.

Обоим – и Зеленскому и Сырскому – деваться с подводной лодки некуда и придется как тем саперам – тянуть лямку до первой ошибки. Единственное отличие от прежней ситуации в том, что, по крайней мере пока, вместо двух поводков остался лишь один – лондонский.

Борьба за обладание вашингтонским сейчас в самом разгаре и всем вовлеченным в нее явно не до разборок уровня заполнения вакансий замов и помов. Так что можно без лишнего давления со стороны выстроить лично преданную вертикаль. А вот будет ли она ко всему еще и рабочей – покажет только время и серьезное испытание уровня прошлогоднего контрнаступления.