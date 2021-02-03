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03.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Россия, СБУ, Спецслужбы, Украина
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Генералы СБУ примеряли московские кителя в марте 2014-го

Новости Украины

Кода киевским майданщикам в марте 2014 года стало ясно, что пора переходить к боевым действиям против Донбасса, на приказ о мобилизации украинских спецслужб откликнулись только два генерала СБУ.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины», экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я объявил мобилизацию как глава СБУ всех и вся в начале марта 2014 года, как раз тогда, когда стало понятно, что нужно переходить к боевым действиям. Я не ждал ни армии, ничего. Так вот, на мобилизацию по моему фактически приказу как главы СБУ знаете, сколько пришло генералов армии, генералов-полковников и так далее на Владимирскую, 33? Двое, один – Евгений Марчук, второй – Игорь Дрижчаный.

Ни один даже из бывших руководителей СБУ не явились, побоялись! Я не знаю, что они там делали, кителя московские примеряли или просто за диваны попрятались? Вот вам уровень тогда людей, способных подняться на защиту страны. Я думаю, что про это тоже желательно чтобы знал президент. И тогда нам всем будет честнее говорить о печальных и трагических событиях, связанных с российской агрессией», – сказал Наливайченко.

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