«Генералы США будут недовольны». РФ перебросит к границам НАТО грозное оружие

Новости Украины

В этом году на территории Украины пройдет ряд военных маневров НАТО, которые представляют угрозу для России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил российский военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев, обративший внимание, что кроме Sea Breeze 2021 на Украине планируется еще шесть военных маневров с участием США и других стран НАТО.

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«В них примут участие 11 000 солдат и офицеров из стран альянса. И это, конечно, военная угроза для России. Если Украина станет членом НАТО, угрозы для России усилятся. Ведь тогда гипотетически американские ракеты, подпадающие под бывший Договор о РСМД, могут быть размещены в Харькове или других местах Украины и смогут долететь до городов в центре страны за считаные минуты. И на это Россия должна реагировать не только дипломатическими, но и ответными военными мерами», – сказал эксперт «Независимой газете».

Он обращает внимание, что уже РФ начала подготовку к стратегическим учениям «Запад-2021», которые пройдут в середине сентября.

«Одна из особенностей этих маневров состоит в том, что значительная часть российских войск будет переброшена в Белоруссию. В том числе, судя по сообщениям Минобороны РФ, там будут действовать части и подразделения Первой танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа. В этом случае российские танки, другие виды вооружений и личный состав будут переброшены в Белоруссию не для отработки наступательной операции и блицкрига, а в оборонительных целях – для усиления совместной региональной группировки войск Союзного государства», – считает Неткачев.

При этом в Западном военном округе сообщили, что со стороны 20-й общевойсковой армии в стратегических маневрах примут участие военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии.

В свою очередь военный эксперт Владимир Попов обращает внимание, что в состав этой армии кроме танковых и мотострелковых частей входит ракетная бригада в Шуе, оснащенная комплексами «Искандер-М», которые также находятся в Калининградской области. Он считает применение «Искандеров» на стратегических маневрах «Запад-2021» вполне обоснованным.

«Где, как не на учениях, проверять боевую выучку ракетчиков? Конечно, такой сценарий учебно-боевых действий не понравится генералам США и НАТО», – убежден Попов.