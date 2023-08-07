Генералы США жидко обделались на глазах всего мира – американский аналитик

Американские генералы, не способные с помощью натовской техники и тактики обеспечить победу ВСУ, опозорились на весь мир.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил живущий в США политолог Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас во всех западных СМИ – американских, британских, немецких – несётся информация о том, как плохо воюет Украина, бойцы которой «не слушают инструкторов», – сказала ведущая.

«Все американские генералы жидко обосрались, все над ними смеются. У них боевая доктрина написана для войны с папуасами.

Вы представьте себе репетиционные потери, начиная с великих священных «Джавелинов» и кончая «Пэтриотами». И сейчас они кричат: «Может, мы и поставим «Абрамсы», но только первой версии, без активной брони и без электроники». То есть, уже соломку начинают стелить.

И «Челленджеры» на поле боя не появятся. Потому что британцы сейчас, когда Германия со своими «Леопардами» обсралась, стоит вопрос, что вместе с F-16 они и танки покупать будут. Ничего личного, бизнес.

А то, что позор американской военной науки – об этом только ленивый не говорит», – расказал Мартьянов.