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Украинское военное командование абсолютно не жалеет личный состав, отправляя на убой огромное количество солдат ради штурма очередной лесопосадки.

Об этом в эфире интернет-блога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сейчас скажу страшную фразу – украинские генералы очень много сделали для геноцида украинского народа. То, что происходит на фронте, часто иначе назвать нельзя. Когда за одну позицию в течение суток гибнут, пропадают без вести и ранеными 50 человек. И гонят, гонят на необорудованную позицию под расстрел российской артиллерии, под удары FPV необорудованные позиции, то это преступление – нельзя солдат отправлять на необорудованные позиции, на оборону или атаковать, проводить не обеспеченные действия. И эти наши товарищи генералы, а также некоторые офицеры, которые наматывают себе трупы на погоны, – это то, что называется «совком» в армии. Э-э-э, ребята, это не «совок», это наше, украинское. 33 года независимой Украины, это наша армия», – заявил Арестович.