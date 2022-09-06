«Генералы ВСУ в кармане у США, военного переворота не будет» – Кедми

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Новости Украины

Никакие потери украинских войск и провалы – как на фронте, так и в политике не станут двигателем к военному госперевороту в Киеве, если этого не захотят американские или британские хозяева Украины.

Об этом в интервью известному журналисту-соотечественнику Александру Вальдману рассказал экс-глава израильской спецслужбы Натив, военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бывший заместитель командующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, который непосредственно принимает участие в боевых действиях, выступил с резкой критикой властей за то, что те гонят на убой украинцев. Его слова – это свидетельство объективной оценки ситуации или приступ паники после неудачи этого «контрнаступления»? К слову, на этом фоне вновь ведь заговорили о возможности военного переворота на Украине», – говорил израильский журналист.

Кедми признал, что «на Украине может быть все, что угодно», однако без благословления западных хозяев – вряд ли возможны такие варианты.

«Насчёт военного переворота, то чтобы он был, его должен кто-то поддержать. Против воли американцев не будет военного переворота. Против воли англичан – не будет военного переворота. Они слишком плотно, хорошо сидят на Украине – и в СБУ, и в армии. Кто будет делать переворот? Генералы? Они все – в кармане американцев. Без разрешения американцев его не может быть. А если он произойдет, значит, это – в соответствии с американской политикой, чтобы они при этом ни говорили», – заверил Кедми.