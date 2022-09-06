«Генералы ВСУ в кармане у США, военного переворота не будет» – Кедми

06.09.2022  20:52 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 552
 
Великобритания, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Майдан, Общество, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Никакие потери украинских войск и провалы – как на фронте, так и в политике не станут двигателем к военному госперевороту в Киеве, если этого не захотят американские или британские хозяева Украины.

Об этом в интервью известному журналисту-соотечественнику Александру Вальдману рассказал экс-глава израильской спецслужбы Натив, военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакие потери украинских войск и провалы – как на фронте, так и в политике...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Бывший заместитель командующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, который непосредственно принимает участие в боевых действиях, выступил с резкой критикой властей за то, что те гонят на убой украинцев. Его слова – это свидетельство объективной оценки ситуации или приступ паники после неудачи этого «контрнаступления»? К слову, на этом фоне вновь ведь заговорили о возможности военного переворота на Украине», – говорил израильский журналист.

Кедми признал, что «на Украине может быть все, что угодно», однако без благословления западных хозяев – вряд ли возможны такие варианты.

«Насчёт военного переворота, то чтобы он был, его должен кто-то поддержать. Против воли американцев не будет военного переворота. Против воли англичан – не будет военного переворота. Они слишком плотно, хорошо сидят на Украине – и в СБУ, и в армии.

Кто будет делать переворот? Генералы? Они все – в кармане американцев. Без разрешения американцев его не может быть. А если он произойдет, значит, это – в соответствии с американской политикой, чтобы они при этом ни говорили», – заверил Кедми.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть