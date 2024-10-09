Гениальные ЦБ и Минфин подарили России «наименьший» госдолг под «нигерийские» проценты

Елена Острякова.  
09.10.2024 19:40
  (Мск) , Москва
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Африка, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы


Россия имеет минимальный госдолг, который стоит нереально дорого.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил экономист Андрей Подойницын, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия имеет минимальный госдолг, который стоит нереально дорого. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская...

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«Минимальный государственный долг – составляет 16% ВВП. Я не знаю, как выразить, насколько это мало. При этом он стоит каких-то невероятных денег. Потому что он фантастически дорогой. Доходность по ОФЗ 15%-17% годовых. Смеха ради тут наша группа посмотрела. Сколько платят за свои государственные бонды другие страны. Мы оказались в ряду: Замбия, Нигерия и Кения.

При этом позорно проиграли Уганде и Пакистану. Там бонды стоят дешевле, чем в РФ. Другие страны можно даже не упоминать с их 2-5%», – сказал Подойницын.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков обвинил ЦБ РФ в завышенной цене на облигации федерального займа.

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