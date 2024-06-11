Гении из ЕС хотят с 2025 года получать газ из Азербайджана по украинской трубе

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Bloomberg сообщает, что ЕС ведет переговоры о сохранении транзита газа через Украину после истечения срока действия текущего контракта в январе 2025 года. Но не обошлось и без удивительных ноу-хау.

Как отмечает агентство, один из обсуждаемых сейчас вариантов предполагает, что газ будут закупать в Азербайджане и доставлять его в Европу по российскому газопроводу через территорию Украины.

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«Европе это позволит избежать «неловкости» от покупки российского газа в то время, когда она старается ограничить доходы Москвы, Украине — сохранить доход от транзита, а России может быть выгодно в том случае, если транзит будет организован в формате обмена и позволит направлять российский газ в другие регионы», – говорится в публикации.

Издание отмечает, что доходы Украины от транзита в довоенном 2021 году составили около $1 млрд, а неиспользуемые трубопроводы могут прийти в упадок или быть разрушены войной, из-за чего потребуются значительные затраты на их восстановление.

«Украина обладает невероятной инфраструктурой для транзита и хранения газа, которую следует использовать, так как это приносит множество преимуществ».- цитирует Bloomberg главу украинского «Нафтогаза» Алексея Чернышова. Чиновник исключает возможность сотрудничества с «Газпромом» и считает, что поставки газа из Азербайджана «могут иметь будущее».

Для России, по мнению авторов Bloomberg, такой план может быть выгоден в том случае, если будет организован в формате обмена и позволит направлять российский газ в другие регионы мира.

Механизм обмена часто используется на нефтегазовом рынке, когда нет иной возможности доставить топливо из одного региона мира в другой. Азербайджан уже использует свой газопровод в Европу на полную мощность, а Россия испытывает трудности в поиске новых клиентов, поскольку ее инфраструктура ориентирована на поставки в Европу.

По данным Bloomberg переговоры находятся на ранней стадии, и люди, знакомые с ситуацией, ожидают принятия решений только к концу этого года, когда истечение срока транзита и начало европейской зимы добавят давления. Многие детали еще предстоит согласовать, и неясно, будет ли достигнуто соглашение. Еще одним фактором может стать ситуация на фронте.

От себя добавим: на втором году СВО Россия по-прежнему поставляет около 15 млрд кубометров газа в Европу в год через Украину. Покупателями в основном, выступают Словакия и Австрия. В последней российский газ покрывает более 80% потребления на протяжении пяти месяцев подряд.

ЕС также импортирует российский СПГ морем, и несмотря на частые дебаты о том, стоит ли это делать, никогда не вводил санкций против российского сжиженного газа. Еврокомиссия агитирует страны за полное прекращение транзита российского газа через Украину и уверяет, что это не несет серьезных угроз безопасности, однако страны, которые зависят от таких поставок, не столь оптимистичны.