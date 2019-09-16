Геннадий Москаль рассказал, что помешало России взять Крым в 2010 году

16.09.2019, Киев, Игорь Петров

Еще при Викторе Ющенко Россия готовилась высадить десант в Крыму, но помешала победа Януковича на выборах 2010 года.

Об этом на телеканале NEWSONE заявил экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА, бывший представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым, заслуженный юрист Украины, генерал-лейтенант Геннадий Москаль, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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При этом Москаль не забыл отметить и свою «решающую роль» в предотвращении «оккупации» полуострова.

«Меня тогда позвали и сказали: срочно вводим должность замминистра, вперед, в Крым, россияне готовятся к захвату Крыма. Это было известно еще в 2009 году.

Сценарий был один: сначала захват парламента, Совета министров.

Я свою задачу выполнил, при мне ничего не захватили. Я предупредил и главу парламента Крыма и главу Совета министров – не дай Бог, я с вами долго разговаривать не буду, я с вами наведу порядок по своим милицейским понятиям.

Если бы Янукович проиграл в 2010 году этот сценарий уже бы был. Но мы все сделали, чтобы этого не допустить. Так что моя совесть в отношении Крыма чиста», – хвалится Москаль.