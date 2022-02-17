Геннадий Москаль: Зеленский с Кулебой – никто в сравнении с Путиным и Лавровым

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и его дипломатическая команда – это «шобла», по сравнению с такими профессионалами, как российский лидер Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом в эфире ток-шоу «Гордон» заявил бывший губернатор ряда украинских областей, экс-замглавы МВД и бывший депутат Верховной рады Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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До него выступающие характеризовали российского президента как спецслужбиста. Москаль согласился с такой характеристикой, но подчеркнул, что Зеленский и Ко и в подметки не годятся российским первым лицам.

«Сегодня была характеристика Путина. Да, это правда, он такой и есть. Так кто против него сегодня и бульдога дипломатии Лаврова выступает? Зеленский вместе с Кулебой? Ну это смешно! Вот почему я говорю, что это шобла, это не люди, которые пришли в государственную власть», – заявил Москаль.