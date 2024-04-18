«Геноцида не было!» Парламент боснийских сербов выслушал отчет Международной независимой комиссии по Сребренице

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В преддверии проталкиваемой Западом в ООН резолюции по фальшивому «геноциду в Сребренице» Народная Скупщина Республики Сербской приняла отчет Международной независимой комиссии по расследованию страданий всех народов в районе Сребреницы в 1992-1995 годах.

Парламент боснийских сербов потребовал отзыва представителя БиГ при ООН, проталкивающего эту резолюцию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Независимая международная комиссия обратилась к ведомствам Сараево и попросила их предоставить информацию и имена участников, которые будут работать в Комиссии. Но всегда получала либо отрицательный ответ, либо его не было. Работой Комиссии руководил Гидеон Грайф – один из крупнейших мировых авторитетов в области изучения Холокоста, и её вывод заключался в том, что события в Сребренице нельзя квалифицировать как геноцид», – прокомментировал отчет премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович (на фото).

Премьер боснийских сербов заметил, что подоплека предстоящих слушаний на Генассамблее в ООН – упразднение Республики Сербской.

«Ясеновац, Брод на Дрине, Ядовно – по вашему это не геноцид!? В каждом из этих мест жертв в несколько раз больше, чем в Сребренице. Сербов в Подринье убивали до июля 1995 года (взятия боснийскими сербами Сребреницы). Как классифицировать преступления, совершенные членами мусульманских отрядов в Кравице, когда женщины и дети были убиты на пороге их домов?», – задал вопросы Вишкович.

Народная скупщина РС указала на тот факт, что в докладе Комиссии установлено, что с 1992 по 1995 год в результате этнической чистки сербского народа было убито и погибло более 2650 мирных жителей и военнопленных. Парламент боснийских сербов дал поручение сербскому члену Президиума БиГ Жельке Цвиянович осудить действия постоянного представителя БиГ при ООН Златко Лагумджии, направленные на принятие резолюции по «геноциду» в Сребренице Генеральной Ассамблеей ООН и добиться его отставки.

Запад планирует организовать принятие в ООН резолюции по фальшивому «геноциду в Сребренице», чтобы ликвидировать Республику Сербскую. Согласно выдуманному американскими политтехнологами фальшивому мифу, за один день 11 июля 1995 года сербы якобы убили «восемь тысяч мусульманских мальчиков и мужчин». На деле бойцы войска РС расстреляли от 200 до 400 взятых в плен исламистов, вырезавших более трех тысяч сербов с 1992 по 1995 годы в районе Подринья, предварительно эвакуировав из города женщин, детей и стариков.