Генпрокуратура и НАБУ взялись за скандального военкома из Одессы: купит ли он «белый билет»?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на то, что главный военком Одессы Евгений Борисов гребет миллионы на могилизации бедных и выдаче «белых билетов» богатым почти полтора года, органы следствия взялись за него только сейчас. И то, говорят, о мультимиллионном состоянии Борисова узнали только из прессы.

В офисе Генпрокурора сообщили:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Проверяется опубликованная в СМИ информация об имуществе членов семьи должностного лица за рубежом. По этим данным, в период действия военного положения они приобрели автомобили премиум класса и недвижимое имущество в Королевстве Испания на общую сумму более 196 млн. грн., хотя официальный общий доход семьи не покрывает эти расходы».

Следователи направили запросы о международной правовой помощи коллегам из Испании, Молдавии, Румынии и Турции — странам, по которым Борисов спокойно разъезжал во время действия военного положения, а из иных даже привозил свои элитные автомобили — «снабжал армию».

«Также в рамках уголовного производства проверяются отдельные факты возможного уклонения руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, отвечающего за мобилизацию в регионе, от прохождения военной службы — его пребывания за границей якобы для лечения», — пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Там добавили, что по делу Борисова уже допрошено более 30 свидетелей, проведено 11 обысков, 17 осмотров и временных доступов, а также «направлено более 100 запросов в органы власти и три налоговых проверки бизнес-деятельности семьи военкома.

К тому же, как оказалось, дело Борисова наконец стало расследовать Национальное антикоррупционное бюро, о чем говорится в ответе организации на запрос бывшего нардепа и боевика «Азова» Игоря Мосийчука.

В документе сказано, что в отношении Борисова начато следствие по статье «Незаконное обогащение».

И только о зверствах скандального военкома по части отлова пушечного мяса, как всегда, ни слова — ничего незаконного следователи в этом не видят. А что касается остального, то Борисов в деле торговли «белыми билетами» преуспел как никто. Соответственно, и как себе его купить, догадается. Может и борзыми щенками «белый билет» приобрести, вернее, испанскими виллами, автопарками.

Да и все равно судить его должны не псевдозаконники, прислуживающие нацистам, а сотни матерей с портретами погибших сыновей.