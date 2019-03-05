Генпрокуратура: США используют украинские паспорта для заброски агентов в Россию

05.03.2019, Луганск, Александр Гусар

Киевские власти предоставляют американским военнослужащим украинские паспорта для проникновения их на территорию России.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На горячую линию Генеральной прокуратуры ЛНР поступило сообщение от военнослужащего части А1363, расположенной в селе Черкасское Новомосковского района Днепропетровской области, о том, что в расположение части прибыли несколько американских военнослужащих.

По информации заявителя, визит американцев был больше похож не на ознакомительную экскурсию, а на инспекцию. Они обошли всю территорию части, а после потребовали, отвезти их на полигон, где иностранным военным предложили пострелять из раритетного пулемета Максим.

«Заявитель сообщил, что один из американских сержантов по фамилии Вуд сообщил, что его предки были из Украины, и что недавно он получил украинский паспорт на фамилию своего прадеда – Деревяшко. По информации источника, иностранец говорил по-русски практически без акцента и задавал много вопросов относительно того, как можно с украинским паспортом проехать на территорию Российской Федерации, какие документы нужны, кроме паспорта, и как долго можно там находиться», – рассказали в Генеральной прокуратуре.

Помимо этого, заявитель отметил, что в неформальной беседе военнослужащих США с командиром части А1363 подполковником Сергеем Кушниром прозвучала информация, что в ближайшее время в часть с визитом приедет еще несколько групп иностранных военных, в основном из числа бывших выходцев из Украины.

«Американцы попросили для своих коллег такие же «сувениры», как был подарен сержанту Вуду. Очевидно, что речь идет об украинских паспортах, которые будут использованы для переброски иностранных агентов на территорию России», – предположили правоохранители ЛНР.