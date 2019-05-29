29.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Сюжет дня, Украина
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Генпрокуратура Украины признала незаконность АТО

Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в конфликте на Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в войне.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил адвокат находящегося под уголовным делом экс-главы Генштаба ВСУ Владимира Заманы Олег Животов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, вывод прокурорских экспертов полностью подтверждает обвинения России о незаконных действиях ВСУ.

«Впервые в истории Украины в данном деле, я не знаю, на кого работают эксперты и прокуроры Генеральной прокуратуры Украины, у нас экспертиза, в которой прямо забито в названии и ее вывод забит в сообщении о подозрении Владимиру Михайловичу, фраза есть. Впервые в истории Украины эксперты установили, что согласно статьи 17 Конституции Украины, Вооруженные силы Украины не могут быть задействованы в каком-либо конфликте внутри страны. Они предназначены только для отражения внешней агрессии.

То, о чем говорила российская пропаганда, неоднократно, о том, что наши Вооруженные силы в АТО задействованы незаконно, у нас впервые в истории Украины экспертиза такое установила. На все замечания стороны защиты суду о том, что мы сами себя документируем для международного суда по таким преступлениям, никто не обращает внимание.

Экспертиза есть, ее отменить нельзя, отозвать ее уже тоже нельзя. То есть у нас есть официальный процессуальный документ в деле, на который сейчас любой враг может ссылаться и обвинять любого военнослужащего, который был задействован в АТО», – заявил Животов.

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