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Генпрокуратура Украины пытается «размыть» «Оппозиционный блок» перед грядущими выборами
Предложив привлечь к уголовной ответственности Вилкула и Колесникова, Гепрокуратура пытается ослабить оппозиционный фронт перед грядущими выборами.
Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил представитель уполномоченного Верховной Радой Украины по правам человека Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко внёс в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности депутатов от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.
«Скорее всего сейчас Генеральная прокуратура играет по линиям раскола в «Оппозиционном блоке». Всем кажется, что это будто бы монолит, есть монолит «Народный фронт», есть монолит «БПП», монолит «Оппоблока» и так далее. На самом деле, все депутатские фракции они поделены между сферами влияния и там внутренне-видовая борьба сложнее и серьезнее, чем война между фракциями», – заявил эксперт.
По мнению Чаплыги, Генпрокуратура пытается внести ещё больший раздор в «Оппозиционный блок», когда вносит в Раду подобные представления.
«Мне кажется, что вот такими точечными представлениями, фактически, прокуратура играет на внутренних линиях раскола, которые есть в «Оппоблоке», для того, чтобы одну группу усилить, на другую – повлиять. И фактически, таким образом, размыть оппозиционный фланг и сделать его более лояльным накануне выборов», – отметил он.
Метки: Выборы, Михаил Чаплыга, оппозиционный блок
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