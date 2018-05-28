28.05.2018, Киев, Владимир Гладков
  839 просмотров
Выборы, Политика, Украина

Генпрокуратура Украины пытается «размыть» «Оппозиционный блок» перед грядущими выборами


Предложив привлечь к уголовной ответственности Вилкула и Колесникова, Гепрокуратура пытается ослабить оппозиционный фронт перед грядущими выборами.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил представитель уполномоченного Верховной Радой Украины по правам человека Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко внёс в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности депутатов от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

«Скорее всего сейчас Генеральная прокуратура играет по линиям раскола в «Оппозиционном блоке». Всем кажется, что это будто бы монолит, есть монолит «Народный фронт», есть монолит «БПП», монолит «Оппоблока» и так далее. На самом деле, все депутатские фракции они поделены между сферами влияния и там внутренне-видовая борьба сложнее и серьезнее, чем война между фракциями», – заявил эксперт.

По мнению Чаплыги, Генпрокуратура пытается внести ещё больший раздор в «Оппозиционный блок», когда вносит в Раду подобные представления.

«Мне кажется, что вот такими точечными представлениями, фактически, прокуратура играет на внутренних линиях раскола, которые есть в «Оппоблоке», для того, чтобы одну группу усилить, на другую – повлиять. И фактически, таким образом, размыть оппозиционный фланг и сделать его более лояльным накануне выборов», – отметил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть