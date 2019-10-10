Генпрокуратура Украины снова взялась за расследование Иловайска

10.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины изымет из Офиса президента документы о расследовании Иловайской трагедии, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

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“Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие в Офисе Президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование обстоятельств Иловайской трагедии, а также причины и последствия, при которых произошли эти события.

“В ходе досудебного расследования в уголовном производстве будет обеспечено всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств принятия решений по планированию и проведению в августе 2014 года боевой операции в районе города Иловайск”, – отметили в ГПУ.

В конце августа 2014 года после масштабных боев военнослужащие сил “АТО” попали в окружение под Иловайском. Противник обстрелял коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы.

Согласно данным Генштаба, в боях за Иловайск в августе 2014 года украинская армия потеряла 220 военных, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.

Ранее официальные данные Генпрокуратуры Украины свидетельствовали, что в результате расстрела украинских военнослужащих в Иловайском котле в 2014 году погибло 366 человек, 429 были ранены. Неофициальные цифры были в несколько раз больше.