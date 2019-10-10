10.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

Генпрокуратура Украины снова взялась за расследование Иловайска

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины изымет из Офиса президента документы о расследовании Иловайской трагедии, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие в Офисе Президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование обстоятельств Иловайской трагедии, а также причины и последствия, при которых произошли эти события.

“В ходе досудебного расследования в уголовном производстве будет обеспечено всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств принятия решений по планированию и проведению в августе 2014 года боевой операции в районе города Иловайск”, – отметили в ГПУ.

В конце августа 2014 года после масштабных боев военнослужащие сил “АТО” попали в окружение под Иловайском. Противник обстрелял коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы.

Согласно данным Генштаба, в боях за Иловайск в августе 2014 года украинская армия потеряла 220 военных, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.

Ранее официальные данные Генпрокуратуры Украины свидетельствовали, что в результате расстрела украинских военнослужащих в Иловайском котле в 2014 году погибло 366 человек, 429 были ранены. Неофициальные цифры были в несколько раз больше.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть