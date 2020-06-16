Генпрокуратура Украины тормозит  расследование уголовного дела о «молдавском ландромате»

16.06.2020, Москва, Елена Острякова

Генпрокуратура Украины тормозит расследование уголовного дела о так называемом «молдавском ландромате» – выводе из России 37 миллиардов рублей.

Об этом в эфире молдавского телеканала TV8 заявил вышедший вчера из тюрьмы бизнесмен Вячеслав Платон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Генпрокуратура Молдовы считает сфальсифицированным дело о причастности Платона к «краже века» – выводу из молдавских банков миллиарда долларов, однако в России он проходит как подозреваемый по уголовному делу о «ландромате».

Как пояснил Платон возбудить против него аналогичное дело в Молдове невозможно, поскольку он был незаконно экстадирован с Украины в 2016 году в связи с «кражей века».

По молдавскому законодательству, человек не может быть привлеченным за преступление, совершенное до экстрадиции, если нет согласия экстрадировавшего его государства. А Украина, уверен Платон, никогда разрешения на это не даст.

«У украинцев нет интереса ни в какой форме помогать РФ. Для них это чистая политика, их там националисты разорвут. Плахотнюк не мог у Порошенко получить это разрешение. Они считают, что дав разрешение Молдове расследовать это дело, они помогут вернуть капиталы в РФ, на которые будут финансироваться танки, самолеты, Донбасс, Крым и все остальное. Они политически не могут это дать, вы хоть их убейте-расстреляйте. Их разорвут местные националисты», – сказал Платон.