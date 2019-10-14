Генпрокуратура Украины заблокировала расследование по делам Порошенко и Майдана

14.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Новое руководство Генпрокуратуры сознательно тормозит и разваливает дела в отношении убийств на Майдане в феврале 2014 года, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом написал в своем телеграм-канале украинский юрист Андрей Портнов.

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“В стране уже полтора месяца, как назначен главный прокурор, но до сих пор нет ни одного его действия по делу Майдана.

Думаю, не надо делать вид, что вопрос рассосётся сам собой. До сих пор в офисе прокуратуры действует преступная организация, целью которой была реабилитация лиц, причастных к расстрелам сотрудников милиции и провокациям убийств участников Майдана, хищениям оружия, захватам воинских частей и государственных учреждений.

Призываю Генерального прокурора публично ответить на вопрос, как он собирается дальше это расследовать, почему до сих пор не уволены функционеры майданного подразделения ГПУ и на каком основании продолжается суд над сотрудниками Беркута, в то время, как не расследованы обстоятельства остальных массовых убийств, совершенных организаторами Майдана.

В этом вопросе справедливость может быть восстановлена либо амнистией и немедленным освобождением из зала суда сотрудников Беркута, либо симметричным расследованием и арестом ключевых участников массовых убийств со стороны так называемых активистов. Долго молчать на эту тему не получится, потому что мы будем шатать вашу будку”, – пригрозил Портнов.



Также Портнов обвинил руководство ГПУ в давлении на прокуроров с целью запрета подписывать любые ходатайства по делам Порошенко и его окружения.

“Из недр Генеральной прокуратуры сообщают, что руководители ГПУ запретили прокурорам подписывать любые ходатайства по делам Порошенко. За последнюю неделю по главному фигуранту всё полностью остановилось. Переходим в наступательную публичную фазу до тех пор, пока Генеральный прокурор не будет отправлен в отставку”, – написал юрист.

Ранее Портнов публично потребовал от генпрокурора Рябошапки подать в отставку с занимаемой должности. Также он обратился с аналогичной просьбой к президенту Зеленскому: “Уважаемый г-н Президент, мы провели консультации с многими известными людьми, поддержавшими Вас на выборах и призываем Вас попросить Генерального прокурора об отставке. За профессиональную непригодность”.