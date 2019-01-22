Генпрокурор посоветовал украинцам не скулить, а отчаливать на заработки

22.01.2019

Сегодня граждане Украины, за исключением инвалидов и пенсионеров, имеют все возможности для достойной жизни и нормального заработка.

Об этом в эфире YouTube-канала киевского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, люди живут очень тяжело, и в первую очередь – пенсионеры. И если бы перед кем-либо я извинился, то перед ними. Я чувствую стыд перед пенсионерами и инвалидами», – признался генпрокурор.

При этом он отметил, что все остальные должны сами заботиться о себе, и дал несколько «полезных советов» по выживанию в условиях кризиса.

«Ко всем остальным я такого чувства не испытываю: у вас есть все возможности жить достойно. Если нету работы в твоём городе – значит ты можешь найти её в другом. И ты свободно, не имея проблем, можешь выезжать и зарабатывать. И возвращаться сюда другим человеком. Да, это тяжело. А разве бывают лёгкие варианты таких переходов?», – резюмировал Луценко.