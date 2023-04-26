Генпрокурор: псевдоэкологи распространяют фейки об армии

Елена Острякова .  
26.04.2023 21:21
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Экология


23 неправительственные организации признаны в России нежелательными.

Об этом сегодня, выступая в Совете Федерации, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

23 неправительственные организации признаны в России нежелательными. Об этом сегодня, выступая в Совете Федерации,...

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«Мы будем пресекать любые попытки иностранных и международных организаций влиять и вмешиваться во внутреннюю политику нашей страны. В текущем году признаны нежелательными еще 11 организаций. Среди них латвийская «Медуза», литовский «Форум свободной России» и польский «Форум свободный народов постРоссии». Я могу сказать, что вопросы свободы у нас в основном интересуют прибалтийские государства и Польшу», – отметил Краснов.

По его словам нежелательные общественные организации якобы занимающиеся природоохранной деятельностью, на самом деле распространяют фейки об армии.

«Отдельная тема это псевдоэкологи, которые под прикрытием природоохранных лозунгов фактически действуют для подрыва нашей экономики. В том числе, пытаются изменить наше законодательство вопреки нашим национальным интересам. На прошлой неделе была признана нежелательной одна из таких экологических организаций, которая вместо экологии активно участвовала в распространении фейков и дискредитировала вооруженные силы РФ», – сказал Краснов.

Некоторые организации, признанные нежелательными, пытаются вернуться в Россию.

«Кроме того, мы на системной основе проводим работу по недопущению организаций, признанных нежелательными, вновь в России. По постановлениям прокуроров привлечены к административной ответственности в прошлом году 98 лиц, которые рекламировали деятельность признанных нежелательными организаций или принимали в них участие. Эта работа будет продолжена», – заключил Краснов.

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