Генпрокурор рассказал о сложностях работы на возвращённых русских территориях

Генпрокуратура РФ испытывает определенные сложности при работе в возвращенных регионах.

Об этом сегодня, выступая в Совете Федерации, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не буду скрывать от вас: сложности есть. В настоящее время происходит слаживание коллективов прокуратур четырех новых регионов. Они сформированы как из местных работников, так и из работников, которые туда назначены из других регионов РФ. Отдельные прокуратуры районов еще не заработали. Все это я прогнозировал заранее, поэтому с первых дней присоединения новых регионов руководящие работники Генеральной прокуратуры на системной основе выезжали в новые регионы», – сказал Краснов.

Он сообщил, что недавно в Луганске образован филиал Университета прокуратуры РФ.

«Там будут обучаться студенты, а также повышать квалификацию работники прокуратуры, которые работают на новых территориях», – сказал Краснов.

По его словам сотрудникам прокуратуры приходится оказывать помощь гражданам в восстановлении их утраченных документов.

«В результате вмешательства прокуроров людям выплачена задолженность по заработной плате на сумму несколько сотен миллионов рублей. Мы внимательно следим за ценообразованием в новых регионах, особенно на продукты питания, товары первой необходимости, лекарственные препараты.

Смотрим за тем, чтобы социально уязвимым категориям граждан выплачивались пенсии и пособия. Нами также проводятся мероприятия, направленные на пресечение незаконных сделок с недвижимостью, бесхозным имуществом, сельскохозяйственными землями и техникой», – отметил Краснов.