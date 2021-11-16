Генпрокурор сообщил, почему в России резко увеличилась площадь лесных пожаров

Масштабным пожарам в лесах России в этом году способствовало введение так называемых зон контроля, в которых с огнем вообще не боролись.

Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Госдуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Тревогу вызывает негативные последствия от введения несколько лет назад так называемых зон контроля. Это когда пожары не тушатся, а за ними просто наблюдают. На них пришлась половина всех сгоревших лесов – 5,2 млн га. Причем параметры таких зон региональные комиссии по тушению вводят по собственному усмотрению. Я считаю необходимым четко закрепить в лесном кодексе нормативы для зон контроля», – сказал Краснов.

Площадь возгорания лесов в России в этом году увеличилась на 9%. Огнем было пройдено 10 млн га.