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16.11.2021 23:17
(Мск), Москва,
Елена Острякова
 
Дзен, Россия, Экология
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Генпрокурор сообщил, почему в России резко увеличилась площадь лесных пожаров

Масштабным пожарам в лесах России в этом году способствовало введение так называемых зон контроля,...

Масштабным пожарам в лесах России в этом году способствовало введение так называемых зон контроля, в которых с огнем вообще не боролись.

Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Госдуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тревогу вызывает негативные последствия от введения несколько лет назад так называемых зон контроля. Это когда пожары не тушатся, а за ними просто наблюдают. На них пришлась половина всех сгоревших лесов – 5,2 млн га. Причем параметры таких зон региональные комиссии по тушению вводят по собственному усмотрению. Я считаю необходимым четко закрепить в лесном кодексе нормативы для зон контроля», – сказал Краснов.

Площадь возгорания лесов в России в этом году увеличилась на 9%. Огнем было пройдено 10 млн га.

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