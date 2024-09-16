Генпрокурор Украины отчитался о создании реестра претензий к России

Украиной и странами НАТО создана специальная команда «экспертов», которая будет заниматься обоснованием финансовых претензий к России.

Об этом на русофобской пресс-конференции в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Преступление агрессии объединило специалистов из США, Европы и Украины, и сейчас эта команда занимается как расследованием преступлений военной агрессии, так и других преступлений, которые совершаются на территории Украины.

В этом году начал работать Реестр убытков – уникальный механизм, который содержит информацию об убытках, нанесённых гражданам Украины и юридическим лицам», – вещал Костин.