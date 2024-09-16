Генпрокурор Украины отчитался о создании реестра претензий к России

Вадим Москаленко.  
16.09.2024 18:44
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украиной и странами НАТО создана специальная команда «экспертов», которая будет заниматься обоснованием финансовых претензий к России.

Об этом на русофобской пресс-конференции в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украиной и странами НАТО создана специальная команда «экспертов», которая будет заниматься обоснованием финансовых претензий...

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«Преступление агрессии объединило специалистов из США, Европы и Украины, и сейчас эта команда занимается как расследованием преступлений военной агрессии, так и других преступлений, которые совершаются на территории Украины.

В этом году начал работать Реестр убытков – уникальный механизм, который содержит информацию об убытках, нанесённых гражданам Украины и юридическим лицам», – вещал Костин.

Также он перечислил, по каким пунктам «международные эксперты» будут выдвигать России претензии.

«Около 30 тысяч гражданских лиц погибли в следствие атак. Вся страна страдает от атак на гражданскую инфраструктуру, в частности, на электростанции, и другие объекты. Это парализует жизнь страны», – развел пропаганду укро-генпрокурор.

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