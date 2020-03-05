Генпрокурор Украины – ставленник США отправлен в отставку: Новый будет не лучше

05.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада Украины приняла постановление о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке, который считался ставленником США и не давал ход расследованию коррупционных схем Петра Порошенко, а также преступлений, совершенных украинскими националистами.

Заменить Рябошапку планируется юристом «95 квартала» Сергеем Ионушасом. И это совсем не гарантирует наказание для Порошенко и праворадикалов. Кроме того, результаты голосования наглядно показали раскол во фракции Владимира Зеленского – «соросята» отставку проамериканского прокурора не поддержали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перед голосованием в Раде претензии в адрес генпрокурора высказал депутат Максим Бужанский из группы олигарха Игоря Коломойского.

«Уже весна, а где обещанные посадки? Нет. Как вы помните, вся страна ждала, что «весной будут посадки». Этого ждали не только избиратели президента Зеленского и «Слуги народа». Этого ждали все те, кто не воспринимает пять лет мародёрства, спекуляций на крови и патриотизме наших граждан, пять лет, когда нам лгали в глаза и воровали деньги.

Крали не только деньги, крали и пять лет жизни. И кто-то должен за это ответить. Крали на жизни и крали на смерти. Вы все знаете так называемое «дело Свинарчуков», Укроборонпром. Чьими партнёрами были Свинарчуки? Все в стране знают, чьими. И где сейчас Свинарчук? Смотрит футбол. А почему он смотрит футбол не из тюрьмы? Потому что у нас нет генпрокурора.

Не существует генерального прокурора Украины, есть Генпрокурор Порошенко, генпрокурор «Европейской солидарности» пан Рябошапка», – сказал Бужанский.

В защиту генерального прокурора выступила депутат от проамериканской фракции «Голос» Соломия Бобровская. По её мнению, все, кто голосует за отставку Рябошапки, являются «путинятами» и продвигают российские интересы.

«Это позорно и стыдно находиться в зале, когда тут есть так называемые соросята, а есть еще путинята – это оппоненты этого государства, а не политические оппоненты», – сказала Бобровская.

Сам Рябошапка пожаловался, что его оболгали и отстраняют исключительно по политическим мотивам. «Я не стал ничьим слугой, я был и есть независим. А независимого прокурора нельзя вынудить, его можно только уволить. И я ухожу, но иду, чтобы вернуться», – пригрозил он.

После этого генеральный прокурор покинул трибуну, и, несмотря на просьбы спикера Дмитрия Разумкова остаться и, согласно регламенту, ответить на вопросы депутатов, Рябошапка ушел из зала заседания. Противники проводили его криками «Ганьба!».

«Слабак. Он даже не мужчина. Умей отвечать и держать удар. А он – плешивый пёс! Как сказал классик – его в тупой собачий рот вы##ут. Вот, в данном случае эти слова подтверждают, что это даже не мужчина. Умей смотреть проблеме в глаза, это жизнь. Встречай трудности гордо смотря в лицо. А это побег плешивого пса. Куда? Наверное в свою Францию, где живут его дети, где находится его дом, его семья. Вот эту погань стоило, в принципе, выгнать с нашей страны только потому, что он просто слабак. С какой преступностью он может бороться? Он вообще преступников видел?» – сказал депутат Илья Кива вслед Рябошапке.

В результате голосования 263 парламентариев из 376 присутствующих поддержали отставку Руслана Рябошапки.

Впрочем, итог голосования стал наглядным свидетельством отсутствия монолитности во фракции Зеленского. Кнопку «за» нажали только 179 «слуг» из числящихся 248 депутатов от партии президента. Таким образом, 69 оказались либо против, либо воздержались, либо отсутствовали. Наблюдатели расценили это как первый большой демарш «слуг» против решения, спущенного сверху.

Так или иначе, но смена генпрокурора может сулить неприятности Порошенко и снижение влияния «соросят», считает экс-депутат Рады Игорь Мосийчук, ориентирующийся на главу МВД Арсена Авакова (он как местный олигарх заинтересован в ослаблении иностранцев).

«Соросятам сегодня нанесен серьезный удар! Рябошапка всё! Порошенко стоит напрячься!» – комментирует Мосийчук.

«Отставка Рябошапки – победа Авакова, с которым тот был в контрах. А усиление Авакова не может не беспокоить – куда уже?» – так трактует кадровые перестановки обозреватель Юрий Ткачев.

Экс-замгенпрокурора Украины депутат Ренат Кузьмин также не разделяет оптимизма.

«Украина по-прежнему находится под внешним управлением, и именно иностранцы, а не украинская власть, определяют курс развития страны и решают основные кадровые вопросы. Ключевые посты в Украине заняты агентами иностранного влияния, а правоохранительные органы превратились в прикрытие для разведывательной и подрывной деятельности иностранных спецслужб. Вот и ринулись «послы» спасать «рядового Рябошапку».

Но не срослось. Уволили. Уволили иностранного агента, незаслуженно занимавшего центральную должность в системе правоохранительных органов страны.

Но тут следует учесть, что фамилия генпрокурора сегодня не имеет значения. Генпрокурор не является самостоятельной фигурой. Он действует в заданной президентом системе координат. И тут нужна политическая воля и полная смена курса.

Сейчас группа международных аферистов в сговоре с украинскими олигархами продолжают грабить государственный бюджет и средства международной финансовой помощи. И без прямой команды и поддержки президента Украины генпрокурор самостоятельно не сможет изменить существующее положение.

А команды президента на изменение курса и освобождение от внешнего управления, как видите, нет. А что есть? Есть продолжение старой порочной политики Порошенко, в основе которого разжигание вражды и ненависти, оголтелая русофобия и сдача национальных интересов.

Кто будет назначен вместо Рябошапки? Президент назначит очередного, как он сам когда-то выразился, «на 100 процентов своего человека». Очередного «Слугу народа». Без стажа, без опыта, без авторитета, но «своего», – прогнозирует Кузьмин.

О том, изменит ли что-то отставка Рябошапки, станет понятно в ближайшие дни: юрист Андрей Портнов, буквально бомбивший правоохранителей заявлениями о преступлениях Порошенко (которым прошлый генпрокурор не давал ход), анонсировал еще как минимум два громких дела:

«Стерненко, уроженец Одесской области, 1995 г.р., приготовиться к уголовной ответственности за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Парубий, уроженец Львовской области, 1971 г.р., приготовиться к уголовной ответственности за организацию массовой казни в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года», – написал Портнов в своем блоге.