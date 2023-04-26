Генпрокурор: В России существенно возросла вероятность терактов и диверсий
Генпрокурор РФ Игорь Краснов не исключает наращивание киевским режимом попыток совершения терактов в РФ.
Об этом он заявил сегодня, выступая в Совете Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К сожалению, наращивание попыток совершения терактов на территории нашей страны исключить невозможно. В связи с чем принимаемые на региональном уровне профилактические меры по защищенности критически важных и потенциально опасных объектов должны быть максимально усилены. На объектах транспортной инфраструктуры, избирательных участках, в местах массового пребывания людей, в пунктах размещения вынужденных переселенцев.
Соответствующие меры реагирования нами уже приняты. В том числе, прокуроры добивались использования комплексной системы «Безопасный город» для мониторинга и предотвращения террористических угроз», – сказал Краснов.
Он считает, что в России выросла вероятность терактов и диверсий.
«Риски диверсий и террористических актов, учитывая обстановку, они существенно сейчас возросли. Поэтому в ближайшее время мы проведем координационное совещание руководителей правоохранительных органов на федеральном уровне. Завершаются масштабные проверки исполнения законодательства противодействия терроризму и гражданской обороне в региональных органах власти и муниципалитетах. Мы результаты этих проверок рассмотрим на совещании и примем дополнительные меры по повышению уровня антитеррористической защищенности», – заключил Краснов.
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