Генпрокуроршу Украины сравнили с желеобразным студнем

15.05.2020, Киев, Игорь Петров

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова не ведет никаких расследований коррупции при Порошенко, запугивает должностных лиц, которые пытались противостоять Майдану, и меняет свои убеждения в угоду «патриотическим» троллям в соцсетях.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня Ирина Венедиктова запомнится вот чем, за два месяца пребывания на своем посту. Первое – это безусловное прощение всех мародеров прошлой власти, всего «свиноборонпрома». Они себя чувствуют прекрасно. За два месяца – ни одного допроса, ни одного ареста имущества, ничего, все замечательно. Партнеры, с Порошенко… они партнеры.

Второе, чем она мне запомнится – это запугиванием должностных лиц, которые в 2013-м 2014 году пытались остановить государственный переворот. Это судьи, прокуроры, сотрудники милиции прошлые. У них действительно у всех сейчас проблемы, часть из них получила новое подозрение, часть – вызовы на допрос по всей стране.

Каждым известным случаем занимается наша с Андреем Портновым юридическая команда – пока все люди на свободе. Но мы такой небывалой активности не видели ни при одном генеральном прокуроре за последние шесть лет. Ирина Венедиктова как-то ревностно защищает права всех сторонников Майдана.

Чем еще она мне запомнится? Песней Льва Лещенко про День Победы. Для тех, кто не знает – на 9 мая она поставила на свой сайт в фесбуке поздравления с 9 мая… хорошие слова, и песню Льва Лещенко про День Победы, песню которую мы все слышали с детства, песню которая отзывается невероятной вибрацией в наших сердцах, которая является для нас знаковой и вообще неотделимой от нашей самости.

И к ней тут же набежали вот такие активисты «стерненки», последними словами рассказали – и кто она такая, и вы знаете, что сделал генеральный прокурор? Она удалила песню Лещенко и написала пост-оправдание, то есть, что она не хотела, она не про это песня Лещенко – вообще не символ, и как это возможно.

Еще раз: десять хейтеров или сотня троллей, сотня недружелюбно настроенных к ней людей или даже не людей, а ботов могут спокойно изменить отношение генерального прокурора, за час изменить (отношение) к песне «День Победы».

Человек с таким желеобразным студнем в душе, как такой студень моральный может бороться с преступностью? », – заключила Елена Лукаш.