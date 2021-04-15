Генсек и его политбюро. Лакей Зеленский может лишить гражданства пол-Украины

15.04.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Заседение украинского Совбеза 15 апреля войдет в историю нынейшней Украины по двум причинам. Во-первых, именно на нем Зеленский выдвинул довольно странную инициативу (цитирую) «разработать законопроект о статусе олигарха» и подумать над тем, «как из них (олигархов – Авт) можно сделать просто бизнесменов». То бишь, лишить политического влияния и роли альтернативных западным марионеткам центров принятия решений – сколько угодно антинародных, но принятых самостоятельно, без оглядки на «международных партнеров».

Очевидно, эта идея возникла в русле тренда на тн «деолигархизацию», который поддавливает Запад. Симптоматично, что с олигархами решили разобраться в аккурат на фоне одобрения западными послами внесенного Зеленским в Раду скандального законопроекта о ликвидации ненавистного соросовским грантоедам Окружного апелляционного суда Киева (ОАСК).

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Этот суд известен тем, что, рассматривая в силу своей подсудности, множество громких дел с политической составляющей, позволяет себе не стоять на задних лапках перед Банковой и ее кураторами, а и ориентироваться на внутриукраинские центры влияния. Часто принимая невыгодные западному лобби решения – в тех случаях, когда интересы украинских «мироедов» расходились с интересами западных «супостатов».

Теперь же у Зеленского рассчитывают убить двух зайцев – и олигархов «в стойло» поставить, и от докучливого суда избавиться.

Вторая же причина, по которой последнее заседание СНБО рискует войти в историю, граничит с очередным пробитием дна. Украинские СМИ пишут, что Зеленский своими указами лишил украинского гражданства троих бизнесменов, против которых ранее тот же СНБО ввел санкции, без решения суда назвав их в официальном документе «топ-контрабандистами».

Речь идет о Вадиме Альперине, Араике Амирханяне и Александре Еримичуке. У первого якобы нашли израильский паспорт, у второго армянский, а у третьего – румынский. Одновременно с этим, как активно пишут СМИ со ссылкой на источники, близкие к СНБО, сейчас решается вопрос о депортации упомянутых «лишенцев» из Украины.

Одновременно с этим СНБО ввел санкции по списку против еще 12-ти граждан – тоже «контрабандистов». Эти фамилии уже гуляют по СМИ, хотя большинству рядовых граждан не говорят практически ни о чем.

И, хотя тексты самих указов еще не вывешены на сайте президента Украины, мало кто сомневается в том, что он на такое способен. В логике разворачивающейся трагикомедии он, как оказалось, способен и не на такое.

Что обращает на себя внимание в этой связи? С одной стороны, такими действиями Зеленский продолжил линию, заданную еще при Порошенко. Который тоже лишил гражданства Саакашвили и беглого экс-нардепа Андрея Артеменко.

С другой стороны, Порошенко хотя бы озаботился соблюдением формальностей – и основанием для указа, например, по Саакашвили было предварительное решение суда о том, что паспорт Саакашвили выдан незаконно. В случае же Зеленского такие мелочи вообще остались за кадром. И правда, кого это волнует?

Интересней другой аспект всей этой катавасии. Как мы знаем, Украина на всех парах мчится в ЕС. И риторика у ее руководства такая прозападная, что дальше некуда. А вот с практикой – не сложилось. Практика у украинских вождей вполне себе советская. Подтверждающая печальный тезис: можно декоммунизировать названия городов и улиц, но забыть декоммунизировать содержимое собственных голов.

Зеленский ведет себя, как генеральный секретарь ЦК КПСС. А СНБО – как президиум этого самого ЦК. Ведь это чисто советская практика – принудительно лишать людей гражданства и вышвыривать их из страны.

Именно так при Брежневе поступили, например, с Солженицыным, философом Зиновьевым, писателями Войновичем и Аксеновым (тем, который «Остров Крым» написал), будущим худруком Театра на Таганке Любимовым и многими другими. А первым, кого в СССР выдворили из страны по такой схеме, был Лев Давыдович Троцкий.

Так где, говорите, ваша декоммунизация? Не слышали о такой?

Между тем, западная философия права, о принадлежности Украины, о которой неустанно вещают киевские вожди, предусматривает наличие неотчуждаемых прав человека и гражданина. Да и в украинской Конституции прямо записано, что «Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство». А статья 22 этой же Конституции закрепляет это фундаментальное положение западного символа веры: «Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены».

Но, к сожалению, эта торжественная декларация остается на словах. На деле же Украина продолжает использовать чисто советские репрессивные практики. Да такими темпами, что скоро до ежовских «троек» дойдет.

Какой ЕС, какое НАТО?! О чем вы шепчете?!

Может, это карма такая на Банковой? Напомню тем, кто не знал: в здании нынешнего Офиса Зеленского в советские времена располагался ЦК КПУ.

От того, решится Зеленский все-таки воплотить решение о принудительном лишении гражданства или все же притормозит в последний момент, зависит очень многое. Дело в том, что это решение откроет Окно Овертона во всю ширь.

Уже сейчас украинские телеграм-каналы обсуждают, как вполне вероятный сценарий, лишение гражданства целого ряда противников режима – от Шария до Медведчука, а также спрятавшегося в России выводка «бывших». Например, Януковича с Курченко.

Кроме того, в головах советников Зе бродит идея лишить гражданства, например, главу ДНР Дениса Пушилина. С последующим выводом на то, что он представляет интересы России, а не «украинского Донбасса».

Вообще, перспектива деления граждан на сорта открывается впечатляющая, аж дух захватывает. Особенно, если совместить это с другой идеей – пресловутым законом о коллаборантах, принятия которого от Зе требуют ультраправые.

Мало того, что после него можно будет полстраны гражданства лишить одним росчерком пера президентским указом. Так еще и дорога к институту «неграждан» по прибалтийским лекалам откроется.

А, учитывая регулярные стенания свидетелей Майдана о том, что им достался неправильный народ, соблазн воспользоваться открытым ящиком Пандоры возникнет если не у самого Зеленского, так у его сменщика в президентском кресле. С учетом нынешнего тренда, высока вероятность того, что будет это жесткий националист антироссийской закваски.