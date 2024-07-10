Генсек НАТО: Аресты русских диверсантов проводятся по всему фронту альянса

Константин Серпилин.  
10.07.2024 22:56
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские спецслужбы якобы усилили кампанию по дезинформации и диверсиям на территориях стран НАТО, чтобы их запугать и заставить отказаться от поддержки Украины.

Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские спецслужбы якобы усилили кампанию по дезинформации и диверсиям на территориях стран НАТО, чтобы...

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Он не стал отвечать на вопрос, с чем связано приведение в состояние повышенной готовности военных баз США в Европе:

«Это верно, что США повысили уровень боеготовности, но по какой-то другой причине».

Он добавил, что США сами должны прокомментировать этот конкретный момент.

«Я могу сказать то, что последние месяцы мы стали свидетелями участившихся враждебных действий России против союзников по НАТО, организованных российскими спецслужбами. Речь идёт о саботаже, кибератаках, попытках использования арсеналов, о различных видах злонамеренных действий.

Мы информируем союзников о том, что это не отдельные инциденты, а часть российской кампании, направленной на то, чтобы попытаться запугать нас и заставить отказаться от поддержки Украины, так что будьте бдительны.

Во-вторых, расширяйте обмен разведданными. Тот факт, что у нас сейчас есть аресты в Великобритании, Польше, Германии, некоторых странах Балтии людей, которые обвиняются в причастности к этим диверсиям, саботажам, злонамеренным действиям, является также результатом обмена разведданными между союзниками по НАТО», – вешал лапшу Столтенберг.

«Существует множество враждебных действий, начиная от дезинформации и заканчивая конкретными попытками саботажа. Мы внимательно следим за тем, что делает Россия, и многие действия должны предприниматься отдельными союзниками. Аресты по всей линии фронта проводятся национальными полицейскими органами, и по всему альянсу продолжаются судебные процессы», – добавил уходящий генсек НАТО.

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