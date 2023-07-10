Генсек НАТО боится, что от Украины останутся рожки да ножки

Вадим Москаленко.  
10.07.2023 17:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


Сейчас основная задача – тренировать ВСУ и накачивать Украину оружием, иначе вопрос её вступления в НАТО может перестать быть актуальным.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместном с президентом Литвы брифинге в Вильнюсе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сейчас основная задача – тренировать ВСУ и накачивать Украину оружием, иначе вопрос её вступления...

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«Мы стремимся обговорить со всеми лидерами НАТО, которые встретятся завтра, я надеюсь, что будет согласовано необходимое решение, необходимая редакция этого решения. Есть согласие, что все страны говорят, что Украина войдёт в членство НАТО, а также наши двери остаются открытыми.

Поэтому Финляндия и Швеция были приглашены быть членами, Финляндия уже получила полное членство, и мы говорили снова и снова, что именно страны-члены НАТО и Украина будут решать, когда Украина войдёт в НАТО полностью», – сказал генсек НАТО.

«А сейчас срочное задание – это сделать так, чтобы Украина осталась как суверенная и независимая страна в Европе. Потому что, если этого не произойдёт, не будет вообще о чём говорить, говоря о членстве.

Поэтому сейчас необходимо, чтобы страны-члены НАТО предоставляли и подготовку, и оружие, и оборудование, и запчасти для борьбы, а также чтобы у России не было никаких посягательств на какие-то иные агрессии», – заявил Столтенберг.

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