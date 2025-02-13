Генсек НАТО боится, что Путин подслушает его «и станет мудрее»

Елена Острякова.  
13.02.2025 23:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1741
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Результаты переговоров с Россией не должны выглядеть как «поражение Запада».

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Результаты переговоров с Россией не должны выглядеть как «поражение Запада». Об этом генсек НАТО...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Я не знаю, что в голове у президента Путина. Он абсолютно непредсказуемый, он силен в переговорах. Но нам нужно добиться, чтоб результаты были, в первую очередь, сильными, чтобы в разных странах: в Тихоокеанском регионе, в Китае, в Индии, – поняли, что именно Запад победил», – трепался Рютте.

При этом входить в детали, в частности, по поводу миротворческих сил генсек наотрез отказался.

«Почему вам так хочется обсуждать на пресс-конференциях именно четкую конфигурацию того, как будет выглядеть крепкий и устойчивый мир. Я сказал, что дискуссий может быть много. Это может быть НАТО, не НАТО, а другие страны, которые будут помогать в этом процессе. Есть много способов, как это сделать.

В детали мы не можем сейчас погружаться. Единственное, что мы можем сделать, это дать сигнал Путину. А он сидит сейчас и слушает, как я отвечаю на ваши вопросы. Если я вам дам полный ответ, это будет неправильно. Я не хотел бы, чтобы Путин стал мудрее», – высказался Рютте.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить