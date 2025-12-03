Генсек НАТО: Будем давить на Москву совместно с США, чтобы «изменить расчёты Путина»

Если Россия будет затягивать рассмотрение согласованных с Украиной правок к «мирному плану», НАТО имеет рычаги для принуждения Москвы.

Об этом в кулуарах министерского саммита Альянса заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если [процесс] будет идти слишком долго или не приведет к результатам, лучший способ надавить на Россию – это сделать две вещи.

Во-первых, убедиться, что русские понимают, что поток оружия в Украину будет продолжаться.

Именно это и происходит сегодня. Благодаря США, благодаря европейцам, благодаря тому, что мы отправляем в Украину самое необходимое оборудование, оплаченное Канадой и европейскими союзниками…

Во-вторых, нужно убедиться, что экономические санкции работают. Именно это и происходит. США и Европа работают вместе, чтобы максимально повлиять на российскую экономику с помощью санкций. Это лучший способ изменить расчеты Путина».