Генсек НАТО: «Иностранные игроки активизировали вредоносные действия на Балканах»

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На встрече с министрами иностранных дел Финляндии, Швеции, а также с главой дипломатии ЕС Жозепом Бореллем генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о «тревожных событиях» в Боснии и Герцеговине и «напряженности» между Косово и Сербией.

Во всем этом Столтенберг обвинил не неумелую и двуличную западную дипломатию и ее балканских сателлитов, а неких «иностранных игроков», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Столтенберг заявил о том, что «мы являемся свидетелями тревожного развития ситуации на Западных Балканах». По его словам, «иностранные игроки увеличивают интенсивность вредоносных действий в регионе».

«Западные Балканы находятся в центре Европы и являются важным регионом для НАТО и Европейского Союза. Мы обеспокоены риторикой раскола в Боснии и Герцеговине. Напряженность между Белградом и Приштиной сохраняется, а реформы откладываются», – вещал генсек НАТО.

Столнберг добавил, что НАТО и ЕС «тесно сотрудничают на благо региона», а в Косово и Боснии и Герцеговине они идут «рука об руку».