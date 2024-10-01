Генсек НАТО назвал кризис ВСУ в Донбассе «небольшими победами» РФ

Константин Серпилин.  
01.10.2024 17:40
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Пока русские «в сражениях несут потери» в Донбассе и на Курщине, Украина якобы получает миллиарды и миллиарды поддержки от «западных партнёров».

Об этом на пресс-конференции заявил новый генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока русские «в сражениях несут потери» в Донбассе и на Курщине, Украина якобы получает...

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«С одной стороны, ВСУ удерживают часть Курской области в России, но мы также видим, что российские войска одерживают небольшие победы тоже на поле боя, но давайте не забывать, что это стоит им дорого! Таким образом, русские продолжают терять свои жизни на поле боя, а Украина продолжает получать миллиарды поддержки западных партнёров. Как вы знаете, мы будем говорить на базе «Рамштайн» о потребностях Украины на поле боя, мы скоординируем нашу дальнейшую поддержку Украине», – сказал Рютте.

Он добавил, что нельзя допустить победы России.

«И со стороны демократов, и со стороны республиканцев в Америке, а точно так же в Европе – каждый и каждая понимают, что если Россия победит в войне с Украиной, если Путин получит то, к чему он стремится, это будет означать, что ситуация с нашей безопасностью будет значительно и значительно сложнее.

Это будет означать, что он победит и получит ещё на одну четвёртую больше населения и территории, и это будет иметь огромные последствия. Последствия для наших ценностей, для того, за что мы боремся, когда поддерживаем Украину», – вещал генсек.

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