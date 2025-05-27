Генсек НАТО: Не обманывайте себя – русские ракеты беспрепятственно накроют всех
НАТО разместила свои войска в 8 странах «на восточном фланге» и планирует разместить их еще в Финляндии. Все эти страны наращивают свои военные расходы.
Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на Парламентской ассамблеи альянса в Дейтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы должны быть уверены, что когда Путин попытается сделать какую-нибудь глупость, например, напасть на территории НАТО, мы сможем дать ему отпор. А чтобы дать отпор, мы должны быть готовы реализовать все наши планы, включая запасные», – сказал Рютте.
Он раскритиковал европейские страны, которые считают, что они не на «восточном фланге», и поэтому им можно не наращивать военные расходы.
«Разница между Финляндией и, скажем, Испанией, Италией, Нидерландами и Великобританией нет. Новейшие ракеты России долетят до нас за 5 минут. А наши системы ПРО не смогут их перехватить. Поэтому давайте не будем себя обманывать. Все наши 32 страны находятся на восточном фланге, а не только Финляндия и 8 стран. Мы все географически расположены на восточном фланге. Нам нужно, чтобы это понимание укоренилось в НАТО», – резюмировал генсек НАТО.
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