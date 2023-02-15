Генсек НАТО: О членстве Украины в НАТО разговор будет только после победы над РФ

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Украина должна победить Россию именно как независимое внеблоковое государство, и только после этого для неё откроются двери в Североатлантический альянс.

Об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи «Рамштайн 9» заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я и страны-члены НАТО за последние годы что и демонстрировали, так то, что двери НАТО остаются открытыми. И Черногория, и Северная Македония были приглашены и стали членами НАТО, теперь Финляндия и Швеция очень близки к членству в НАТО, их пригласили принять участие во всех структурах координации и гражданских, и военных, и, в частности, оборонного планирования», – сказал генсек НАТО.

«Что касается Украины – Украина станет членам НАТО, но сейчас внимание фокусируется на том, чтобы она победила в этой войне. Для того, чтобы приблизить Украину к членству, необходимо, чтобы Украина победила как независимая суверенная страна», – заявил Столтенберг.